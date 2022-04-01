В Украине изменили правила для депозитов: чего ждать украинцам

Изменения поддержал украинский парламент в пятницу, 1 апреля

В банковской системе Украины произошли некоторые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в Украине будет действовать военное положение, лимит суммы гарантирования депозитов будет отменен. Это значит, что если банк закроется во время войны или в течение трех месяцев после, вкладчики банка вернут 100% своих вкладов.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины, пишет в своем Telegram-канале глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

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В документе предусмотрено, что:

вкладчику гарантировано вернут 100% депозита, если во время военного положения и в течение трех месяцев после него банк закроется;

после того, как пройдет три месяца, гарантированный размер вклада увеличвается с 200 000 до 600 000 грн.

Можно ли взять кредит во время войны

Банкам разрешили самостоятельно решать вопрос о введении кредитных каникул и о том, приостанавливать ли выдачу кредитов и рассрочек. Такое правило будет работать до окончания военного положения в Украине.

Во всех крупных банках нам заявили, что кредиты сейчас не выдаются. Например, в ПриватБанке также объяснили, что из-за военных действий этот процесс становится физически невозможным.

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Ранее мы рассказывали, кто из украинцев, потерявших работу из-за войны, может получить компенсацию от РФ, и писали, какие в Украине будут зарплаты после войны.