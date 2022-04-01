Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине изменили правила для депозитов: чего ждать украинцам

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 18:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Изменения поддержал украинский парламент в пятницу, 1 апреля
В банковской системе Украины произошли некоторые изменения
В банковской системе Украины произошли некоторые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в Украине будет действовать военное положение, лимит суммы гарантирования депозитов будет отменен. Это значит, что если банк закроется во время войны или в течение трех месяцев после, вкладчики банка вернут 100% своих вкладов.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины, пишет в своем Telegram-канале глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Реклама

В документе предусмотрено, что:

  • вкладчику гарантировано вернут 100% депозита, если во время военного положения и в течение трех месяцев после него банк закроется;
  • после того, как пройдет три месяца, гарантированный размер вклада увеличвается с 200 000 до 600 000 грн.

Можно ли взять кредит во время войны

Банкам разрешили самостоятельно решать вопрос о введении кредитных каникул и о том, приостанавливать ли выдачу кредитов и рассрочек. Такое правило будет работать до окончания военного положения в Украине.

Во всех крупных банках нам заявили, что кредиты сейчас не выдаются. Например, в ПриватБанке также объяснили, что из-за военных действий этот процесс становится физически невозможным.

Реклама

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев, потерявших работу из-за войны, может получить компенсацию от РФ, и писали, какие в Украине будут зарплаты после войны.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46278.79

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3419.72

Litecoin (LTC)

125.16

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять