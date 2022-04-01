В Україні змінили правила для депозитів: чого чекати українцям

Зміни підтримав український парламент у п'ятницю, 1 квітня

У банківській системі України відбулися деякі зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки в Україні діятиме воєнний стан, ліміт суми гарантування депозитів буде скасовано. Це означає, що якщо банк закриється під час війни або протягом трьох місяців після того, вкладники банку повернуть 100% своїх вкладів.

Відповідний закон було прийнято Верховною Радою України, пише у своєму Telegram-каналі голова профільного комітету Данило Гетьманцев.

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У документі передбачено, що:

вкладнику гарантовано повернуть 100% депозиту, якщо під час військового стану та протягом трьох місяців після нього банк закриється;

після того, як мине три місяці, гарантований розмір вкладу збільшується з 200 000 до 600 000 грн.

Чи можна взяти кредит під час війни

Банкам дозволили самостійно вирішувати питання про запровадження кредитних канікул і про те, чи призупиняти видачу кредитів та розстрочок.Таке правило працюватиме до закінчення воєнного стану в Україні.

У всіх великих банках нам заявили, що кредити наразі не видаються. Наприклад, у ПриватБанку також пояснили, що через військові дії цей процес стає фізично неможливим.

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Раніше ми розповідали, хто з українців, які втратили роботу через війну, може отримати компенсацію від РФ, та писали, які в Україні будуть зарплати після війни.