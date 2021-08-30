В Китае мощности солнечных и ветровых электростанций должны вырасти в три раза

На данном этапе сотни электростанций с ВИЭ находятся на стадии или строительства, или получения специальных разрешений от государства

Установленная мощность ВИЭ Китая к 2030 году может увеличиться в три раза. Коллаж: "Сегодня" / Фото: freepik.com

Мощности возобновляемых источников энергии в Китае могут вырасти в три раза уже к 2030 году. В основном, это касается солнечных батарей и ветровой энергетики. Об этом пишет RenEn, ссылаясь на исследование компании GlobalData.

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По прогнозам аналитиков, суммарно благодаря солнцу и ветру в 2030 году Китай получит 1630 ГВт:

совокупная мощность солнечных фотоэлектрических систем вырастет с 253,69 ГВт в 2020 году до 890,31 ГВт в 2030 году;

мощности наземной ветроэнергетики: с 279,04 ГВт до 742,62 ГВт за этот же период.

График роста мощностей ВИЭ

Прогнозы аналитиков превысят ожидания властей

В 2020 году президент КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2030 году мощности солнечных и ветровых электростанций дадут 1200 ГВт, что гораздо ниже, чем прогнозируют аналитики.

По состоянию на июнь 2021 года в стране строится 18 солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью около 3 ГВт. Еще 282 таких же станций общей мощностью около 34,3 ГВт находятся на разных этапах получения государственных разрешений.

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В Китае наблюдается и активный рост ветроэнергетики:

Около 175 электростанций, общая мощность которых составляет примерно 42,9 ГВт, находятся на стадии получения разрешений.

113 станций общей мощностью около 29,4 ГВт – в стадии строительства.

Однако существует проблема с интеграцией возобновляемых источников энергии в сеть. Дело в том, что места производства возобновляемой энергии удалены от регионов с высоким спросом на электроэнергию.

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Напомним, доля солнечной энергии в США вырастет до 40% уже через 14 лет. Сейчас она составляет 3%.

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Известно, что с 2023 года все застройщики в Калифорнии (США) должны будут устанавливать солнечные батареи на коммерческие здания. Энергетическая комиссия штата (CEC) утвердила соответствующий законопроект "Энергетический код 2022 года".