Солнечные инновации. Как использовать энергию Солнца во благо

К 2050 году альтернативные источники энергии будут обеспечивать свыше 90% мирового спроса на электроэнергию. Такой объем зеленой генерации прогнозирует Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA). В перспективе Солнце будет не только объектом солнечной системы, но и незаменимым источником в генерации зеленой электроэнергии – чистой и энергоэффективной.

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Солнечный свет – мощный возобновляемый источник энергии

Солнечный свет – мощный и, самое главное, возобновляемый источник энергии. Использование этой энергии сокращает выбросы углерода в атмосферу. Для привлечения внимания к потенциалу энергии солнца, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) инициировало Всемирный день Солнца, который ежегодно отмечается 3 мая.

Со временем День Солнца трансформировался и стал негласным профессиональным праздником для сотни тысяч специалистов, работающих на инновационных солнечных электростанциях.

Где в Украине "ловят" солнце?

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В Украине работают одни из самых мощных солнечных электростанций Европы – ДТЭК Покровская СЭС и ДТЭК Никопольская СЭС, 240 МВт и 200 МВт соответственно. Наряду с бескрайными полями "технонасаждений" в Днепропетровской области в зеленый портфель ДТЭК ВИЭ входит и ДТЭК Трифановская СЭС – первый проект компании в солнечной энергетике. ДТЭК один из первых начал развивать ВИЭ в Украине и инвестировал 1,2 млрд евро в развитие зеленой генерации для энергонезависимости Украины.

ДТЭК одним из первых начал развивать солнечную генерацию в Украине

В 2020 году солнечные станции ДТЭК ВИЭ сгенерировали в энергосистему Украины такой объем электричества, что его хватило на обеспечение 388 тысяч домохозяйств на протяжении года. Использование этой зеленой энергии позволило избежать выброса в атмосферу эквивалента 813 тысяч тонн СО 2 .

Солнечные перспективы

Переход на возобновляемые источники энергии меняет не только технологии генерации электроэнергии, но и спрос на кадры в секторе энергетики. Согласно прогнозу Ernst&Young, реализация амбициозной цели по повышению доли возобновляемой энергетики в ЕС с 27 до 35% может к 2021 году увеличить занятость только в солнечной энергетике до 175 тысяч человек.

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В Украине ситуация обстоит по-другому: меняются требования к экспертизе технических специалистов. Одним из примеров такой трансформации стала должность главного аналитика на одной из зеленых станций ДТЭК ВИЭ – ДТЭК Никопольской СЭС.

"Профессия для Украины новая, в западных странах она более востребована на крупных электростанциях и называется "performance engineer". Мы единственная компания в Украине, которая применила уникальный для национального энергетического рынка опыт: мы самостоятельно изучаем, адаптируем, разрабатываем и внедряем процедуры, методы анализа и инструкции согласно международным стандартам", – поясняет Павел Топорков, главный аналитик ДТЭК Никопольской СЭС.

Инновации в действии

Подход к работе не единственная инновационная составляющая профессии. На солнечной станции используют высокотехнологичный способ определения и анализа поврежденных панелей с помощью квадрокоптера с тепловизионной камерой. Такой способ диагностики солнечных панелей помогает следить за эффективной работой СЭС, своевременно выявлять и устранять неисправности.

Диагностика на крупнейшей солнечной станции в Украине – ДТЭК Покровской СЭС – проводится с помощью дрона

За один день оператор дрона способен обследовать около 150 000 панелей. А провести полную диагностику крупнейшей солнечной станции в Украине – ДТЭК Покровской СЭС можно всего за 7 дней.