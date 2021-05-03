Сонячні інновації. Як використовувати енергію Сонця на благо

До 2050 року альтернативні джерела енергії забезпечуватимуть понад 90% світового попиту на електроенергію. Такий обсяг зеленої генерації прогнозує Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency, IRENA). У перспективі Сонце буде не тільки об'єктом сонячної системи, але й незамінним джерелом в генерації зеленої електроенергії – чистої і енергоефективної.

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Сонячне світло – потужне поновлюване джерело енергії

Сонячне світло – потужне і, найголовніше, відновлюване джерело енергії. Використання цієї енергії скорочує викиди вуглецю в атмосферу. Для залучення уваги до потенціалу енергії сонця, Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (ISES-Europe) ініціювало Всесвітній день Сонця, який щорічно відзначається 3 травня.

Згодом День Сонця трансформувався і став негласним професійним святом для сотні тисяч фахівців, які працюють на інноваційних сонячних електростанціях.

Де в Україні "ловлять" сонце?

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В Україні працюють одні з найпотужніших сонячних електростанцій Європи, а саме – станції ДТЕК Покровська СЕС і ДТЕК Нікопольська СЕС. Поряд із безкрайніми полями "технонасаджень" в Дніпропетровській області у зелений портфель ДТЕК ВДЕ входить і ДТЕК Трифанівська СЕС – перший проєкт компанії в сонячній енергетиці. ДТЕК один із перших почав розвивати ВДЕ в Україні й інвестував 1,2 млрд євро в розвиток зеленої генерації для енергонезалежності України.

ДТЕК одним з перших почав розвивати сонячну генерацію в Україні

У 2020 році 3 сонячні станції ДТЕК ВДЕ згенерували в енергосистему України такий обсяг електроенергії, що його вистачило на забезпечення 388 тисяч домогосподарств протягом року. Використання цієї зеленої енергії дозволило уникнути викиду в атмосферу еквівалента 813 тисяч тонн СО2.

Сонячні перспективи

Перехід на відновлювальні джерела енергії змінюють не тільки технології генерації електроенергії, а й попит на кадри в секторі енергетики. Згідно з прогнозом Ernst&Young, реалізація амбітної мети щодо підвищення частки відновлюваної енергетики в ЄС із 27 до 35% може до 2021 року збільшити зайнятість тільки в сонячній енергетиці до 175 тисяч осіб.

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В Україні ситуація інша: змінюються вимоги до експертизи технічних фахівців. Одним із прикладів такої трансформації стала посада головного аналітика на одній із зелених станцій ДТЕК ВДЕ – ДТЕК Нікопольської СЕС.

"Професія для України нова, в західних країнах вона більш затребувана на великих електростанціях і називається "performance engineer". Ми єдина компанія в Україні, яка застосувала унікальний для національного енергетичного ринку досвід: ми самостійно вивчаємо, адаптуємо, розробляємо і впроваджуємо процедури, методи аналізу та інструкції згідно з міжнародними стандартами", – пояснює Павло Топорков, головний аналітик ДТЕК Нікопольської СЕС.

Інновації в дії

Підхід до роботи не єдина інноваційна складова професії. На сонячній станції використовують високотехнологічний спосіб визначення і аналізу пошкоджених панелей за допомогою квадрокоптера з тепловізійною камерою. Такий спосіб діагностики сонячних панелей допомагає стежити за ефективною роботою СЕС, своєчасно виявляти і усувати несправності.

Діагностика на найбільшій сонячній станції в Україні – ДТЕК Покровській СЕС – проводиться за допомогою дрона

За один день оператор дрона здатний обстежити близько 150 000 панелей. А провести повну діагностику найбільшої сонячної станції в Україні – ДТЕК Покровської СЕС – можна всього за 7 днів.