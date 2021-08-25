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В Калифорнии застройщиков обязали устанавливать солнечные батареи на новые дома

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
25 августа, 20:01
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Благодаря такому нововведению расходы потребителей могут сократиться на 1,5 миллиарда долларов
В Калифорнии солнечные батареи могут появиться на всех коммерческих зданиях с 2023 года
В Калифорнии солнечные батареи могут появиться на всех коммерческих зданиях с 2023 года / Фото: Pixabay

С 2023 года все застройщики в Калифорнии (США) должны будут устанавливать солнечные батареи на коммерческие здания. Энергетическая комиссия штата (CEC) утвердила соответствующий законопроект "Энергетический код 2022 года".

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Об этом сообщает Eletreck.

Поможет экологии

Решение властей экологически обосновано. Такими темпами к 2050 году эффект будет сопоставим с ежегодным отказом от 2,2 миллионов бензиновых автомобилей.

"Энергетический код 2022 года жестко ориентирует здания Калифорнии на чистые, низкоуглеродные технологии, которые станут основой нашего общего пути в будущее. Этот проект поможет штату в достижении важнейших долгосрочных целей в области климата и углеродной нейтральности", — заявил главный комиссар CEC Дж. Эндрю Макаллистер.

По подсчетам комиссии, дома и предприятия используют почти 70% электроэнергии Калифорнии, а этом – четверть всех выбросов CO2 внутри штата. Благодаря такому нововведению расходы потребителей сократятся на 1,5 миллиарда долларов. А выбросы СО2 снизятся на 10 миллионов метрических тонн в течение 30 лет.

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На какие коммерческие здания распространяется законопроект:

  • отели;
  • офисы;
  • медицинские учреждения;
  • кинотеатры;
  • розничные и продуктовые магазины;
  • рестораны;
  • школы.

Под нововведения не попадают – строительство жилых домов и особых государственных учреждений.

Предложение CEC поощряет:

  • использование электрических тепловых насосов для обогрева помещений и водопровода;
  • использование аккумуляторных блоков и установку зарядных устройств для электромобилей.

В конечном счете власти хотят отключить все здания в штате от природного газа и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

Документ направлен в Комиссию по строительным стандартам Калифорнии (CBSC). Этот вопрос рассмотрят в декабре 2021 года.

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Если CBSC одобрит законопроект, то правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Застройщикам и подрядчикам дадут год на то, чтобы адоптироваться к новым условиям.

Напомним, солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже в 2035 году при том, что сейчас доля солнечной энергии составляет всего 3%. Такой план предусмотрен в меморандуме о перспективах развития солнечной энергетики, который опубликовало Минэнерго США.

Тем временемдомохозяйства Швеции смогут покупать доступную возобновляемую электроэнергию из солнечных и ветряных электростанций. Проект начнет свою работу с внутреннего рынка страны уже в сентябре 2021 года.

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