У Китаї потужності сонячних і вітрових електростанцій повинні вирости в три рази

На даному етапі сотні електростанцій з ВДЕ перебувають на стадії або будівництва, або отримання спеціальних дозволів від держави

Встановлена потужність ВДЕ Китаю до 2030 року може збільшитися в три рази. Колаж: "Сьогодні" / Фото: freepik.com

Потужності поновлюваних джерел енергії в Китаї можуть вирости в три рази вже до 2030 року. В основному, це стосується сонячних батарей і вітрової енергетики. Про це пише RenEn, посилаючись на дослідження компанії GlobalData.

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За прогнозами аналітиків, сумарно завдяки сонцю й вітру в 2030 році Китай отримає 1630 ГВт:

сукупна потужність сонячних фотоелектричних систем виросте з 253,69 ГВт в 2020 році до 890,31 ГВт в 2030 році;

потужності наземної вітроенергетики: з 279,04 ГВт до 742,62 ГВт за цей же період.

Графік зростання потужностей ВДЕ

Прогнози аналітиків перевищать очікування влади

У 2020 році президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що до 2030 року потужності сонячних і вітрових електростанцій дадуть 1200 ГВт, що набагато нижче, ніж прогнозують аналітики.

Станом на червень 2021 року в країні будується 18 сонячних фотоелектричних станцій загальною потужністю близько 3 ГВт. Ще 282 таких же станцій загальною потужністю близько 34,3 ГВт перебувають на різних етапах отримання державних дозволів.

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У Китаї спостерігається і активне зростання вітроенергетики:

Близько 175 електростанцій, загальна потужність яких становить приблизно 42,9 ГВт, знаходяться на стадії отримання дозволів.

113 станцій загальною потужністю близько 29,4 ГВт – в стадії будівництва.

Однак існує проблема з інтеграцією поновлюваних джерел енергії в мережу. Справа в тому, що місця виробництва відновлюваної енергії віддалені від регіонів з високим попитом на електроенергію.

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Нагадаємо, частка сонячної енергії в США зросте до 40%вже через 14 років. Зараз вона становить 3%.

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Відомо що з 2023 року всі забудовники в Каліфорнії (США) повинні будуть встановлювати сонячні батареї на комерційні будівлі. Енергетична комісія штату (CEC) затвердила відповідний законопроєкт "Енергетичний код 2022 року".