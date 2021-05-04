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В Германии экологи не дали России откупиться и снова заблокировали Nord Stream 2

4 мая, 13:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По мнению NABU, Германии не очень-то нужен трубопровод с российским газом, проложенный в заповедной зоне

В Германии экологи из "Союза охраны природы и биоразнообразия" (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) снова опротестовали выдачу регулятором разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом сообщается на официальном сайте NABU.

Президент NABU Йорг-Андреас Крюгер заявил, что "Северный поток – 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, а общая зона влияния раз в десять больше.

В организации подчеркнули, что по закону об охране природы вмешательство в экосистемы должно в первую очередь компенсироваться определенными мерами. Поэтому Федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные прокладкой трубопровода рифы. Но вместо этого управляющая строительством компания Nord Stream 2 попыталась компенсировать нанесенный ущерб деньгами.

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"Это никоим образом не устраняет критическое состояние Балтийского моря. Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", – заявили германские экологи.

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Напомним, 18 января "Союз охраны природы и биоразнообразия" и "Немецкая экологическая помощь" (Deutsche Umwelthilfe – DUH) опротестовали разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии, после чего прокладка "Северного потока – 2" была заблокирована.

1 апреля стало известно, что Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило требования экологов из NABU и DUH заблокировать строительство "Северный поток – 2" в немецких водах.

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