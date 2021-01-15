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Германия пошла на новые уступки "Северному потоку – 2"

15 января, 15:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Немецкий регулятор принял решение о сроках строительства "трубы"

Германия продлила разрешенные сроки строительства российского газопровода "Северный поток – 2" до конца мая 2021 года.

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Такое решение приняло Федеральное ведомство судоходства и гидрографии ФРГ (BSH). Оно расширило временные рамки уже выданного ранее разрешения на строительство российской "трубы", передает Интерфакс-Украина.

Ведомство объяснило, что новое решение потребовалось в связи с "непредвиденной задержкой вне немецкой исключительной экономической зоны".

Интересно, что в зоне прокладки газопровода находятся зимние гнездовья птиц, но после в BSH решили, что движение корабля-трубоукладчика не навредит им. Но из-за этого строительные работы в период с января по май будут ограничены – на каждый этап строительства дается максимум 30 дней, затем должен быть перерыв не менее двух недель.

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Напомним, в прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". СМИ считают, что первую ветку "Северного потока – 2" достроят в июне. Ожидаемая скорость прокладки труб с помощью "Фортуны" – 400 метров в день.

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При этом неофициальные источники сообщают, что "Северному потоку – 2" грозят новые санкции США. Предполагается, что это может стать одним из последних решений в президентской каденции Дональда Трампа.

В то же время американские санкции, уже вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Участникам было дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты.

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Германия Северный поток 2 Академик Черский Фортуна

Источник: Сегодня

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