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В Германии регулятор разрешил достроить Nord Stream 2

1 апреля, 14:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Экологи потерпели неудачу в попытке заморозить строительство трубопровода

В Германии Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило требования экологов из Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) заблокировать строительство трубопровода "Северный поток – 2" в немецких водах.

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Таким образом, разрешение регулятора на дальнейшую прокладку газопровода остается в силе, сообщает Deutsche Welle.

NABU и DUH опротестовали выданное в январе 2021 года ведомством по морскому судоходству разрешение на прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна-трубоукладчика в период с конца сентября до конца мая. Это разрешение касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

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Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе. Однако регулятор отклонил эти возражения "после новой всеобъемлющей проверки", заявив, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

Напомним, газопровод "Северный поток – 2" уже построен на 95%. По состоянию на 31 марта уже было пройдено 2339 км из 2460, то есть осталось проложить 121 км (5%) трубы от общей ее протяженности.

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Германия газопровод разрешение экологи трубопровод зеленые Nord Stream 2 регулятор Северный поток 2
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