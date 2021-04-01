У Німеччині регулятор дозволив добудувати Nord Stream 2

У Німеччині Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії відхилило вимоги екологів з Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (NABU) і природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) заблокувати будівництво трубопроводу "Північний потік – 2" в німецьких водах.

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Отже, дозвіл регулятора на подальше прокладання газопроводу залишається чинним, повідомляє Deutsche Welle.

NABU і DUH опротестували виданий у січні 2021 року відомством з морського судноплавства дозвіл на прокладання трубопроводу за допомогою поставленого на якір судна-трубоукладача в період з кінця вересня до кінця травня. Цей дозвіл стосується прокладання труб на ділянці протяжністю 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН в Балтійському морі.

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Екологи побоюються, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів у цьому районі. Однак регулятор відхилив ці заперечення "після нової всеосяжної перевірки", заявивши, що значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанской бухті можна не боятися.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік – 2" вже побудований на 95%. Станом на 31 березня вже було в наявності 2339 км з 2460, тобто залишилося прокласти 121 км (5%) труби від загальної її протяжності.

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