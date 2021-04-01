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"Северный поток – 2" уже почти достроили – сколько осталось

1 апреля, 12:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В России ждут завершения работ уже в этом году

Газопровод "Северный поток – 2" уже построен на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 км из 2460 км, то есть осталось уложить 121 км (5%) от общей протяженности трубы.

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Об этом компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила российским СМИ.

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков считает, что строительство газопровода все-таки завершится в 2021 году.

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось. В итоге укладку газопровода ведут российские суда.

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Уже в мае США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

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Украина продолжает выступать категорически против завершения российского проекта:

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строительство газопровод Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: ТАСС

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