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У Німеччині екологи не дали Росії відкупитися і знову заблокували Nord Stream 2

4 травня, 13:39

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На думку NABU, Німеччині не дуже потрібен трубопровід з російським газом, прокладений у заповідній зоні

У Німеччині екологи із "Союзу охорони природи та біорізноманіття" (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) знову опротестували видачу регулятором дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це повідомляють на офіційному сайті NABU.

Президент NABU Йорг-Андреас Крюгер заявив, що "Північний потік – 2" руйнує середовище проживання на морському дні на площі розміром понад 16 футбольних полів, а загальна зона впливу разів у десять більша.

В організації підкреслили, що за законом про охорону природи втручання в екосистеми має насамперед компенсуватися певними заходами. Тому Федеральне агентство з охорони природи зажадало відновити пошкоджені через прокладення трубопроводу рифи. Але замість цього керівна компанія Nord Stream 2 спробувала компенсувати завдані збитки грошима.

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"Це жодним чином не усуває критичний стан Балтійського моря. Окрім того, дедалі актуальнішим стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід" – заявили німецькі екологи.

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Нагадаємо, 18 січня "Союз охорони природи та біорізноманіття" і "Німецька екологічна допомога" (Deutsche Umwelthilfe – DUH) опротестували дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік – 2", виданий Федеральним відомством з питань судноплавства та гідрографії, після чого прокладання "Північного потоку – 2" була заблоковано.

1 квітня стало відомо, що Федеральне відомство з морського судноплавства та гідрографії відхилило вимоги екологів з NABU і DUH заблокувати будівництво "Північний потік – 2" в німецьких водах.

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