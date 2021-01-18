У Німеччині екологи заборонили прокладати "Північний потік – 2"

У Німеччині екологи із "Союзу охорони природи та біорізноманіття" (Naturschutzbund Deutschland eV – NABU) і "Німецької екологічної допомоги" (Deutsche Umwelthilfe – DUH) опротестували дозвіл на прокладання газопроводу "Північний потік – 2", виданий Федеральним відомством з питань судноплавства та гідрографії ( BSH).

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Про це, посилаючись на німецьке інформагентство Dpa, повідомляє Інтерфакс.

Представники BSH підтвердили надходження відповідних електронних листів, отже, новий дозвіл поки не має сили.

"Deutsche Umwelthilfe не бачить потреби в додаткових трубопроводах для імпорту природного газу. Попит на газ у Німеччині та Європі має знизитися для досягнення мети щодо клімату. Окрім того, у процесі виробництва і спалювання природного газу утворюються парникові гази, шкідливі для клімату. Замість цього необхідно просувати поновлювані джерела енергії та ефективність", – йдеться в повідомленні екологів.

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Минулої п'ятниці, 15 січня, відомство BSH повідомило, що розширило часові межі вже виданого дозволу на будівництво газопроводу. На додаток до попереднього дозволу на будівництво "Північного потоку – 2" для кораблів з якірним позиціонуванням, що діяв з травня по вересень, тепер дозвіл видано й на будівельні роботи з вересня по травень.

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Нагадаємо, 16 січня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилася від участі в "Північному потоці – 2". Таке рішення прийняли через ризик потрапити під нові американські санкції.

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