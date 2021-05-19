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"Укрпочта" обвинила власть в срыве договоренностей по пенсиям: банки попали под удар

19 мая, 19:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов, говорит Игорь Смелянский

/ Фото: tehnot.com

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" отключает в своих отделениях терминалы сторонних банков, однако продолжит обслуживать клиентов за наличные.

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Об этом гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Пенсионный фонд и управления соцзащиты не соблюдают достигнутые на встрече с премьером Денисом Шмыгалем договоренности о том, что переход пенсионеров на карты будет добровольным, и никто не станет нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки.

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Смелянский напомнил, что премьер дал "Укрпочте", Минсоцполитики и Пенсионному фонду поручение отработать изменения в постановление №277. Однако в банки начали переводить даже инвалидов, объясняя это "эксцессами на местах". Но когда "эксцессы" стали волной и гибридной войной с пенсионерами и людьми с инвалидностью, он дал время до 17:00 сегодня это исправить. Поскольку исправления не последовало, чтобы защитить пожилых людей и тысячи рабочих мест в компании:

  • С 19 мая выключаются все терминалы других банков в отделениях "Укрпочты". Там теперь будут стоять только терминалы самого почтового оператора. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства.
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По словам Смелянского, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов.

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"Укрпочта" обвинила власть в срыве договоренностей по пенсиям: банки попали под удар
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  • "Укрпочта" создает горячую линию (044) 354-52-73 или pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов и после сбора информации будет подавать коллективный̆ иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс.

Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или e-mail, заявил Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" начала процесс приобретения банка. Госкомпания объявила тендер на услуги оценщика, который должен будет помочь с покупкой.

Такое решение стало компромиссом – "Укрпочта" хотела сама предоставлять банковские услуги, но против этого выступил Национальной банк

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Также сообщалось, что между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.

Видео: Сегодня

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