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"Извините – задрало": глава "Укрпочты" гневно потребовал извинений от министра

30 марта, 12:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Между почтовым оператором и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский обвинил министра социальной политики Марину Лазебную в искажении фактов о тарифе на доставку пенсий. Причиной стало заявление Лазебной о том, что "Укрпочта" якобы "шантажом повысила тарифы на доставку пенсий с 60 до 100 гривен", а поэтому Минсоцполитики будет искать других партнеров по доставке.

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Смелянский потребовал извинений от Лазебной в Facebook, а также обратился к Кабинету министров с просьбой принять "правильное решение" на заседании 31 марта.

"Сейчас будет жесткий пост, но, извините – задрало. Уничтожению госкомпаний популизмом и непрофессионализмом должен когда-то прийти конец", – написал он.

По словам Смелянского, названное Лазебной повышение тарифа было бы возможным только в том случае, если бы с 1 апреля пенсии в Украине повысились на 37%, а этого не будет. Реальное же повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37%, написал Смелянский.

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Смелянский уверен, что "министр предоставила неправдивую и заведомо ложную информацию, порочащую "Укрпочту".

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Также глава "Укрпочты" раскритиковал проект постановления Минсоцполитики, о котором упоминала Лазебная, о переводе на банковские карты с 1 сентября 2021 года всех пенсионеров, кроме лиц с инвалидностью 1 группы, не ходячих и тех, кому более 80 лет.

Напомним, "Укрпочта" поднимает вопрос об убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий с 2018 года. В 2019 году нашли решение, которое позволило продолжить доставку пенсий и пособий в 2020 году. Тогда тариф в городах установили на уровне 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа – 2,3%. До этого времени тариф не менялся с 2004 года и составлял 0,79% в городе и 1,56% в селе.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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тарифы пенсии Укрпочта доставка конфликт Министерство социальной политики Игорь Смелянский Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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