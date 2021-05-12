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Доставка пенсий через "Укрпочту" все-таки останется, но не везде

12 мая, 16:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В некоторых населенных пунктах почтальоны будут по-прежнему приносить деньги домой, заверил премьер-министр Шмыгаль

Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

Несмотря на то, что пенсии и социальную помощь в Украине с сентября 2021 года будут платить только на банковские карты, в некоторых регионах "Укрпочта" продолжит приносить деньги домой. Речь о местах, где "по объективным причинам" нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через карточки – населенных пунктах, где густота населения не позволяет иметь банковское отделение или банкомат.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после выездного заседания Кабинета министров.

"Этапность такая: большие города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться почтой, как и было. Тут никаких угроз или кризиса нет", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что "Укрпочта" завершает году организацию мобильных отделений – более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги.

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Ранее сообщалось, что доставка пенсий домой будет осуществляться только таким категориям:

  • люди с инвалидностью 1-й категории;
  • те, кто старше 80 лет;
  • те, кому требуется постоянный уход (этот факт должен быть обязательно подтвержден врачебно-консультативной комиссией).
Видео: Сегодня
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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