Шмыгаль напомнил, что выплата пенсий на карточку – это право, а не обязанность

Переход на карточную форму должен происходить постепенно и быть удобным для получателей пенсий, говорит глава правительства

Премьер Денис Шмыгаль считает, что доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей.

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Об этом глава правительства пишет в своем Тelegram-канале.

Он провел совещание по тарифам на оплату услуг АО "Укрпочта", в котором приняли участие представители Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Офиса президента.

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По словам Шмыгаля, все вовлеченные в этот процесс государственные органы и министерства должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить пенсионеров и почтальонов.

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"Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства. Пенсионный фонд и "Укрпочта" совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров", – добавил Шмыгаль.

Напомним, с 1 сентября в Украине меняются правила доставки пенсий и соцвыплат – "Укрпочта" больше не будет заниматься доставкой денег домой.

Мы также рассказывали, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.

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