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Украинцам взвинтили цены на некоторые товары: кто закладывает в цену доллар по 30 грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 11:20
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Эксперт рассказал, как поставщики пытаются защитить себя от внезапных колебаний на валютном рынке
Поставщики и импортеры настроены менее оптимистично
Поставщики и импортеры настроены менее оптимистично / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Национальном банке ожидают, что бизнес и население в ближайшее время начнут нести валюту обратно в обменники, что должно сбить стоимость доллара в стране.

Об этом рассказали в эфире телеканала "Украина 24", однако у предпринимателей есть свои прогнозы и они довольно неутешительные.

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Импортеры уже закладывают в цену товара курс почти 30 гривен за доллар, заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поставщики также менее оптимистичны и в ожидании очередного падения гривни добавляют в ценники по несколько гривен, чтобы застраховать себя от финансовых рисков. В основном это касается продуктов питания, отмечает эксперт.

"Когда гривня стабильна, валютные риски они закладывают меньше, когда гривня нестабильна, они закладывают большие валютные риски. То, что мы сегодня покупаем, там уже "сидит" гривня гораздо больше 29", – сказал Пендзин.

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Ранее в эксклюзивном комментарии "Сегодня" Олег Пендзин рассказал, что не разделяет мнение Нацбанка о размере инфляции в 2022 году.

По данным НБУ, она замедлится до 7,7%, однако, по мнению эксперта, будет по меньшей мере 10,5% и то лишь при условии, что геополитическое напряжение на границе быстро будет преодолено.

Пендзин напомнил, что в феврале Украина должна вернуть 66 млрд гривен долга, а за весь 2022 год – около 480 млрд грн.

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Поэтому, добавляет экономист, очень сложно делать какие-то прогнозы и ситуация с ценами внутри страны будет зависеть от того, какую финансовую помощь мы получим от иностранных государств.

"Сегодня" также писали, как ситуация с нестабильностью гривни влияет на цену продуктов, и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.

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