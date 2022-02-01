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Українцям підняли ціни на деякі товари: хто закладає в ціну долар по 30 грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 11:20
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Експерт розповів, як постачальники намагаються захистити себе від раптових коливань на валютному ринку
Постачальники та імпортери налаштовані менш оптимістично
Постачальники та імпортери налаштовані менш оптимістично / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Національному банку очікують, що бізнес та населення найближчим часом почнуть нести валюту назад у обмінники, що має збити вартість долара в країні.

Про це розповіли в ефірі телеканалу "Україна 24", однак у підприємців є свої прогнози і вони досить невтішні.

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Імпортери вже закладають в ціну товару курс майже 30 гривень за долар, заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Постачальники також менш оптимістичні і в очікуванні чергового падіння гривні додають до цінників по кілька гривень, щоб застрахувати себе від фінансових ризиків. Здебільшого це стосується продуктів харчування, зазначає експерт.

"Коли гривня стабільна, валютні ризики вони закладають менші, коли гривня нестабільна, вони закладають більші валютні ризики. Те, що ми сьогодні купляємо, там вже "сидить" гривня набагато більше 29", – сказав Пендзин.

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Що чекає нашу економіку найближчим часом

Раніше в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Олег Пендзин розповів, що не розділяє думку Нацбанку щодо розміру інфляції 2022 року.

За даними НБУ, вона сповільниться до 7,7%, однак, на думку експерта, буде щонайменше 10,5% і то лише за умови, що геополітична напруга на кордоні швидко буде подолана.

Пендзин нагадав, що у лютому Україна має повернути 66 млрд гривень боргу, а за весь 2022 рік – близько 480 млрд грн.

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Через це, додає економіст, наразі дуже складно робити якісь прогнози і ситуація із цінами всередині країни залежатиме від того, яку фінансову допомогу ми отримаємо від іноземних держав.

"Сьогодні" також писали, як ситуація із нестабільністю гривні впливає на ціну продуктів, і розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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