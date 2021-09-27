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Украина может остановить транзит газа в Венгрию из-за нового контракта с "Газпромом"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
27 сентября, 17:29
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Техническая достройка "Северного потока – 2" создает критические риски существующего транзита через Украину
Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа
Венгрия и "Газпром" подписали контракт о поставках газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за газового контракта Венгрии и России транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.

Как заявил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.

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"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы", – заявил Макогон.

Однако несмотря на контракт до 2024 года, Украина ожидает значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

"Поэтому техническая достройка "Северного потока – 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продлении контракта после 2024 года", – отметил Макогон.

Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности

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Российская компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительные транзитные мощности в Украине и выкупила лишь треть от предложенной мощности. Об этом стало известно 20 сентября по результатам аукционов бронирования.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Россия проигнорировали интересы других стран и обвинил "Газпром" в шантаже.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для увеличения транзита РФ газа через территорию Украины европейские страны должны увеличить его закупки.

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