В США призвали РФ увеличить транзит газа через Украину – в Кремле отреагировали

Спикер Кремля Песков ответил на призыв Госдепа увеличить транзит газа через Украину.

В Кремле отреагировали на призыв Госдепа США увеличить транзит газа в ЕС через Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для увеличения транзита РФ газа через территорию Украины европейские страны должны увеличить его закупки.

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Так Песков ответил на заявление старшего советника Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна, передает Интерфакс – Украина.

По словам Пескова, на данный момент Россия приблизилась к историческому максимуму по поставкам газа в ЕС.

"Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его", – заявил пресс-секретарь Путина.

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По мнению политика, Россия выполняет свои обязательства на 100% и даже больше перед потребителями из ЕС.

"Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе", – добавил Песков.

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Амос Хохштейн в свою очередь призвал Россию увеличить транзит "голубого топлива" через Украину, так как Европа имеет достаточно ограниченные запасы.

У представителя Госдепа вызывает беспокойство отказ России бронировать дополнительные объемы газа для транзита через Украину на октябрь, передает Bloomberg.

"Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для обеспечения газом Европы. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это. Поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно скорее через территорию Украины", – сказал американский политик.

По мнению Хохштейна, этот отказ является политическим шагом РФ, который связан с планом побыстрее запустить "Северный поток – 2".

Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности

Российская компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительные транзитные мощности в Украине и выкупила лишь треть от предложенной мощности.

Об этом стало известно 20 сентября по результатам аукционов бронирования.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Россия проигнорировали интересы других стран и обвинил "Газпром" в шантаже.