У США закликали РФ збільшити транзит газу через Україну – у Кремлі відреагували

Спікер Кремля Пєсков відповів на заклик Держдепу збільшити транзит газу через Україну.

У Кремлі відреагували на заклик Держдепу США збільшити транзит газу до ЄС через Україну

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для збільшення транзиту РФ газу через територію України європейські країни повинні збільшити його закупівлі.

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Так Пєсков відповів на заяву старшого радника Держдепа США з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштейна, передає Інтерфакс – Україна.

За словами Пєскова, наразі Росія наблизилась до історичного максимуму поставок газу до ЄС.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається, а головне, пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", – заявив прессекретар Путіна.

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На думку політика, Росія виконує свої зобов’язання на 100% і навіть більше перед споживачами з ЄС.

"Щоб збільшити обсяги поставок газу, наприклад, після 2024 років через Україну потрібно відповідно збільшити обсяги газу, який куплений в Європі", – додав Пєсков.

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Амос Хохштейн у свою чергу закликав Росію збільшити транзит "блакитного палива" через Україну, оскільки Європа має досить обмежені запаси.

У представника Держдепа викликає занепокоєння відмова Росії бронювати додаткові обсяги газу для транзиту через Україну на жовтень, передає Bloomberg.

"Через Україну прокладено трубопроводи з достатньою пропускною здатністю для забезпечення газом Європи. Росія неодноразово заявляла, що їй вистачить запасів газу, щоб зробити це. Тому, якщо це правда, їй слід зробити це якомога швидше через територію України", – сказав американський політик.

На думку Хохштейна, ця відмова є політичним кроком РФ, який пов’язаний із планом якнайшвидше запустити "Північний потік – 2".

Відмова "Газпрому" бронювати додаткові транзитні потужності

Російська компанія "Газпром" відмовилась бронювати додаткові транзитні потужності в Україні і викупила лише третину від запропонованої потужності.

Про це стало відомо 20 вересня за результатами аукціонів бронювання.

Наступного дня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина та Росія проігнорували інтереси інших країн та звинуватив "Газпром" у шантажі.