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Україна може зупинити транзит газу до Угорщини через новий контракт з "Газпромом"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
27 вересня, 17:29
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Технічна добудова "Північного потоку – 2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну
Угорщина і "Газпром" підписали контракт про постачання газу
Угорщина і "Газпром" підписали контракт про постачання газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Через газовий контракт Угорщини та Росії транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.

Як заявив гендиректор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в Facebook, після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи.

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"Яскравий приклад політики Кремля щодо України – як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, Газпром запускає газ через більш довгі, але власні, транзитні газогони", – заявив Макогон.

Однак незважаючи на контракт до 2024 року, Україна очікує значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

"Тому технічна добудова Північного Потоку 2 створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну та продовження контракту після 2024 року", – зазначив Макогон.

Відмова "Газпрому" бронювати додаткові транзитні потужності

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Російська компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткові транзитні потужності в Україні і викупила лише третину від запропонованої потужності. Про це стало відомо 20 вересня по результатам аукціонів бронювання.

Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Німеччина і Росія проігнорували інтереси інших країн і звинуватив "Газпром" в шантажі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для збільшення транзиту РФ газу через територію України європейські країни повинні збільшити його закупівлі.

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