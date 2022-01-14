Украина и Азербайджан подписали двусторонние соглашения: как теперь изменятся сфера торговли, рынок земли и энергетика

В Офисе президента Украины рассказали о договоренностях Зеленского и Алиева

Подписана Совместная декларация по углублению стратегического партнерства и ряд других двусторонних документов / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Киеве подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и ряд других двусторонних документов.

Об этом сообщили на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

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Да, документ подтверждает готовность реализовывать конкретные проекты в различных сферах, интересным обеим сторонам, в том числе обеспечение мира и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами.

Совместная декларация закрепляет:

договоренности об обоюдной поддержки суверенитета и территориальной целостности двух государств в их международно признанных границах;

стремление интенсифицировать двустороннее предметное взаимодействие в политико-безопасном, торгово-экономическом, топливно-энергетическом, военно-техническом, инфраструктурном, транспортном, авиастроительном, агропромышленном, культурно-гуманитарном и других отраслях;

готовность к сотрудничеству по вопросу противодействия гибридным угрозам;

завершение текущих и разработки новых совместных проектов в области оборонной промышленности;

Документ содержит прямое упоминание о намерениях углублять сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и форумов, в том числе ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.

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Какие еще документы подписали

1. Межправительственная Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов (подписали вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов):

речь идет о сотрудничестве по упрощению процедур при осуществлении импорта, экспорта, транзита и реэкспорта пищевых продуктов;

предусматривается возможность проведения проверки операторов рынка, производящих и осуществляющих оборот пищевых продуктов.

2. Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики Украины и Азербайджана по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле (подписали Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров):

документом определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз, связанных с эпидемиями и другими стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами, и сроки его действия.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в аграрной сфере (подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и Микаил Джаббаро). Документ будет способствовать:

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развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности;

взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений;

эффективному использованию сельхозземель;

инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговли удобрениями и т. д.

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством энергетики Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерством экономики Азербайджанской Республики и компанией SOCAR (подписали председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр экономики Азербайджана существуют Джаббаров, также председателем наблюдательного совета SOCAR).

Документ создает условия для расширения сотрудничества в энергетической сфере и совместной реализации проектов на нефтегазовом рынке Украины, в том числе:

снабжение и транспортировка нефти на территорию нашего государства;

транспортировка нефтепродуктов, совместного использования нефтепродуктопроводов;

разведки и добычи углеводородов;

строительства на территории Украины новых нефтеперерабатывающих мощностей и реконструкции имеющихся;

снабжение природным газом для Украины, его хранение в подземных хранилищах на территории нашего государства и т. д.

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра (подписали и.о. председателя Госгеокадастра Сергей Завадский и министр экономики Азербайджана).

Документ должен обеспечить более тесное сотрудничество в сфере земельных отношений, государственного землеустройства и государственного земельного кадастра в части предоставления правовой взаимопомощи по вопросам:

земельных отношений;

управление землями государственной собственности и государственного земельного кадастра;

обмена опытом, информацией, предоставление консультационных услуг.

В обход "Газпрома"

Украинский и венгерский операторы ГТС заключили новое соглашение, предусматривающее введение с 1 января 2022-го года гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину.

Отмечается, объем мощности для импорта был увеличен до 35 млн кубометров. По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, новый контракт позволит транспортировать ежесуточно. до 8 млн. куб. м газа.

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