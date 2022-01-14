Україна і Азербайджан підписали двосторонні угоди: як тепер зміняться сфера торгівлі, ринок землі та енергетика

В Офісі президента України розповіли про домовленості Зеленського та Алієва

Підписано Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів / Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у Києві підписали Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

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Так, документ підтверджує готовність реалізовувати конкретні проєкти у різних сферах, цікавим обом сторонам, зокрема і забезпечення миру та стабільності в Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами.

Спільна декларація закріплює:

домовленості і надає обопільну підтримку суверенітету й територіальної цілісності двох держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах;

прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях;

готовність до співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам;

завершення поточних та розробки нових спільних проектів у сфері оборонної промисловості;

Документ містить також пряму згадку про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ГУАМ, ОЧЕС.

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Які ще документи підписали

1. Міжурядова Угода щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів (підписали віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і міністр енергетики Азербайджанської Республіки Парвіз Шахбазов):

йдеться про співпрацю щодо спрощення процедур при здійсненні імпорту, експорту, транзиту та реекспорту харчових продуктів;

передбачається можливість проведення перевірки операторів ринку, які виробляють та здійснюють обіг харчових продуктів.

2. Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами економіки України та Азербайджану з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі (підписали Ірина Верещук і міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров):

визначається механізм такої взаємодії у двосторонній торгівлі у разі виникнення загроз, пов'язаних з епідеміями та іншими стихійними лихами й антропогенними катастрофами, і терміни його дії.

3. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством економіки Азербайджанської Республіки щодо співробітництва в аграрній сфері (підписали міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та Мікаіл Джаббаро). Документ сприятиме:

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розвитку співпраці у вирощуванні сільськогосподарських культур та продовольчій безпеці;

взаємній правовій допомозі у сфері земельних відносин;

ефективному використанню сільгоспземель;

інвестуванню в проекти переробки сільськогосподарської сировини, торгівлі добривами тощо.

4. Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством енергетики України, НАК "Нафтогаз України" та Міністерством економіки Азербайджанської Республіки і компанією SOCAR (підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров, який також є головою наглядової ради SOCAR).

Документ створює умови для розширення співпраці в енергетичній сфері та спільної реалізації проектів на нафтогазовому ринку України, зокрема:

постачання та транспортування нафти на територію нашої держави;

транспортування нафтопродуктів, спільного використання нафтопродуктопроводів;

розвідки та видобутку вуглеводнів;

будівництва на території України нових нафтопереробних потужностей та реконструкції наявних;

постачання природного газу для України, його зберігання в підземних сховищах на території нашої держави тощо.

5. Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджану щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру (підписали в. о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський і міністр економіки Азербайджану).

Документ має забезпечити більш тісну співпрацю у сфері земельних відносин, державного землеустрою та державного земельного кадастру в частині надання правової взаємодопомоги в питаннях:

земельних відносин;

управління землями державної власності та державного земельного кадастру;

обміну досвідом, інформацією, надання консультаційних послуг.

В обхід "Газпрому"

Український та угорський оператори ГТС уклали нову угоду, яка передбачає запровадження з 1 січня 2022-го гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України.

Зазначається, що загальний обсяг потужності для імпорту було збільшено до 35 млн кубометрів. За словами глава "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, новий контракт дасть змогу транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу.

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