Топливо дорожает? Сколько стоит бензин и дизель на украинских АЗС

Рассказываем, изменились ли в Украине цены на топливо на АЗС

Что происходит с ценами на топливо на украинских АЗС / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Розничные сети АЗС с 25 по 28 марта пересмотрели цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".

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На заправках WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 11-13 коп./л. Сейчас цена на бензины этой марки колеблется на уровне 33,43-33,53 грн/л.

В то же время дизельное горючее эти же сети продают на 38 копеек дороже, нежели неделю назад. Заправиться дизелем сейчас стоит около 37,43 грн/л.

Аналогично с ценами поступили и другие АЗС, такие как:

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AMIC;

Shell;

"БРСМ-Нефть";

"Нефтек";

Prime;

"Автотранс".

Новые правила для водителей

В Украине из-за войны с Россией ввели военное положение и разрешили водителям, у которых есть права управлять только легковыми автомобилями, пересаживаться за руль грузовых авто.

Решение было принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

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"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", – говорится в постановлении правительства от 22 марта.

Раньше мы рассказывали, что будет с ценами на бензин в апреле 2022 года, и писали, будет ли в Украине дефицит топлива.