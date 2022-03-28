Топливо дорожает? Сколько стоит бензин и дизель на украинских АЗС

Розничные сети АЗС с 25 по 28 марта пересмотрели цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".
На заправках WOG и ОККО бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 11-13 коп./л. Сейчас цена на бензины этой марки колеблется на уровне 33,43-33,53 грн/л.
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В то же время дизельное горючее эти же сети продают на 38 копеек дороже, нежели неделю назад. Заправиться дизелем сейчас стоит около 37,43 грн/л.
Аналогично с ценами поступили и другие АЗС, такие как:
- AMIC;
- Shell;
- "БРСМ-Нефть";
- "Нефтек";
- Prime;
- "Автотранс".
Новые правила для водителей
В Украине из-за войны с Россией ввели военное положение и разрешили водителям, у которых есть права управлять только легковыми автомобилями, пересаживаться за руль грузовых авто.
Решение было принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.
"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", – говорится в постановлении правительства от 22 марта.
Раньше мы рассказывали, что будет с ценами на бензин в апреле 2022 года, и писали, будет ли в Украине дефицит топлива.