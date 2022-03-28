Пальне дорожчає? Скільки коштує бензин та дизель на українських АЗС

Розповідаємо, чи змінилися в Україні ціни на пальне на АЗС

Що відбувається з цінами на пальне на українських АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі АЗС переглянули з 25 по 28 березня ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95".

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На заправках WOG та ОККО бензини марок А-92 та А-95 подорожчали на 11-13 коп./л. Нині ціна на бензини цих марок коливається в межах 33,43-33,53 грн/л.

Водночас дизельне пальне ці ж мережі продають на 38 копійок дорожче, ніж тиждень тому. Заправитися дизелем нині коштує близько 37,43 грн/л.

Аналогічно щодо цін вирішили й інші АЗС, такі як:

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AMIC;

Shell;

"БРСМ-Нафта";

"Нефтек";

Prime;

"Автотранс".

Нові правила для водіїв

В Україні через війну з Росією ввели воєнний стан і дозволили водіям, які мають права керувати лише легковими автомобілями, пересідати за кермо вантажних авто.

Рішення було ухвалене через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

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"Встановити, що в період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", – йдеться у постанові уряду від 22 березня.

Раніше ми розповідали, що буде з цінами на бензин у квітні 2022 року, і писали, чи буде в Україні дефіцит пального.