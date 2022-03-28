Пальне дорожчає? Скільки коштує бензин та дизель на українських АЗС

Роздрібні мережі АЗС переглянули з 25 по 28 березня ціни на бензин та дизельне пальне.
Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95".
На заправках WOG та ОККО бензини марок А-92 та А-95 подорожчали на 11-13 коп./л. Нині ціна на бензини цих марок коливається в межах 33,43-33,53 грн/л.
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Водночас дизельне пальне ці ж мережі продають на 38 копійок дорожче, ніж тиждень тому. Заправитися дизелем нині коштує близько 37,43 грн/л.
Аналогічно щодо цін вирішили й інші АЗС, такі як:
- AMIC;
- Shell;
- "БРСМ-Нафта";
- "Нефтек";
- Prime;
- "Автотранс".
Нові правила для водіїв
В Україні через війну з Росією ввели воєнний стан і дозволили водіям, які мають права керувати лише легковими автомобілями, пересідати за кермо вантажних авто.
Рішення було ухвалене через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.
"Встановити, що в період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", – йдеться у постанові уряду від 22 березня.
Раніше ми розповідали, що буде з цінами на бензин у квітні 2022 року, і писали, чи буде в Україні дефіцит пального.