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Готуємось до чергового подорожчання: як зростуть ціни на бензин найближчим часом

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 15:03
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Експерти розповіли, що буде з цінами на різні види пального, поки в Україні триває війна
Що буде з цінами – відповіді експертів
Що буде з цінами – відповіді експертів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У квітні бензин та дизельне пальне, найімовірніше, подорожчають за рахунок логістики приблизно на 2 грн/л.

Про це заявив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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"Кабмін вніс зміни до постанови про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол./т та додавши 150 дол./т на інші витрати", – пояснив Рябцев.

На думку експерта, при припиненні бойових дій в Україні світові ціни на нафту можуть впасти нижче ніж 80 дол/барель, а відтак і ціни нафтопродуктів поступово повернуться на довоєнний рівень – нижче ніж 30 грн/л.

А от директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ринок залишається непередбачуваним та волатильним.

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"За останні три тижні перепади нафтових цін досягали 40%. Але навіть на нижніх значеннях ціни залишаються високими, знизити їх може лише збільшення постачання нафти, альтернативної російській", – розповів експерт.

Нова заборона для водіїв

В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути витоку інформації про переміщення українських військових та сил ТрО.

Відповідну заяву зробив керівник Управління по зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник й зазначив, що застереження діє для всіх регіонів України, без винятку.

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Заборона поширюється на реєстратори в авто- та мототранспорті, заборонено також будь-яку зйомку:

  • доріг загального користування;
  • об'єктів загального призначення;
  • об'єктів інфраструктури;
  • блокпостів;
  • укріплень;
  • розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

"Сьогодні" також писали, чи чекає на українців дефіцит пального найближчим часом, і розповідали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи.

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