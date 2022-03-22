Готуємось до чергового подорожчання: як зростуть ціни на бензин найближчим часом

Експерти розповіли, що буде з цінами на різні види пального, поки в Україні триває війна

Що буде з цінами – відповіді експертів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У квітні бензин та дизельне пальне, найімовірніше, подорожчають за рахунок логістики приблизно на 2 грн/л.

Про це заявив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

Реклама

"Кабмін вніс зміни до постанови про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол./т та додавши 150 дол./т на інші витрати", – пояснив Рябцев.

На думку експерта, при припиненні бойових дій в Україні світові ціни на нафту можуть впасти нижче ніж 80 дол/барель, а відтак і ціни нафтопродуктів поступово повернуться на довоєнний рівень – нижче ніж 30 грн/л.

А от директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що ринок залишається непередбачуваним та волатильним.

Реклама

"За останні три тижні перепади нафтових цін досягали 40%. Але навіть на нижніх значеннях ціни залишаються високими, знизити їх може лише збільшення постачання нафти, альтернативної російській", – розповів експерт.

Нова заборона для водіїв

В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути витоку інформації про переміщення українських військових та сил ТрО.

Відповідну заяву зробив керівник Управління по зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник й зазначив, що застереження діє для всіх регіонів України, без винятку.

Реклама

Заборона поширюється на реєстратори в авто- та мототранспорті, заборонено також будь-яку зйомку:

доріг загального користування;

об'єктів загального призначення;

об'єктів інфраструктури;

блокпостів;

укріплень;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

"Сьогодні" також писали, чи чекає на українців дефіцит пального найближчим часом, і розповідали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи.