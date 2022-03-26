В Україні зросли ціни на бензин: скільки тепер коштує пальне

Уряд озвучив середню вартість бензину на кінець березня 2022 року

Середня ціна на бензин та дизпаливо збільшилася / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уряд оприлюднив середню вартість бензину і дизпалива на кінець березня, згідно з якою і вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Так, середня вартість бензину — 28,98 грн/літр, а дизпалива (ДП) — 32,43 грн/літр. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

Порівняно з серединою березня середня ціна на бензин збільшена на 0,11 грн/літр, на ДП – на 0,38 грн/літр.

Нові правила для водіїв

У період воєнного стану водіям в Україні, які мають права тільки на керування легковими автомобілями, дозволили керувати вантажівками.

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Рішення ухвалили через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", — йдеться у постанові Уряду від 22 березня.

Раніше ми розповідали, що буде з цінами на бензин у квітні 2022 року, а також писали, скільки коштує оренда та парковка автомобіля в Польщі.