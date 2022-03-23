Водіям в Україні спростили правила: що змінилося в період воєнного стану

Зміни для водіїв, ухвалені Кабміном, чинні лише на період воєнного стану

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 22 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У період воєнного стану водіям в Україні, які мають права тільки на керування легковими автомобілями, дозволили керувати вантажівками.

Про це йдеться у постанові уряду № 348 від 22 березня.

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Рішення ухвалили через дефіцит водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну.

"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", — йдеться у постанові.

У чому особливості однієї та іншої категорії?

Категорія B — права на керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — не більш ніж вісім.

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Категорія С — права для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів, С1 – від 3500 до 7500 кілограмів.

Що буде з цінами на бензин?

У квітні бензин та дизельне пальне, найімовірніше, подорожчають через логістику приблизно на 2 грн/л.

На думку заступника директора науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, після припинення бойових дій в Україні світові ціни на нафту можуть впасти нижче ніж 80 дол./барель, а ціни на нафтопродукти поступово повернуться на довоєнний рівень – нижче за 30 грн/л.

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А от директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що ринок залишається непередбачуваним та волатильним.

Нагадаємо, що в Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори, щоб уникнути витоку інформації про переміщення українських військових та сил ТрО.

Раніше ми розповідали, скільки коштує заправити авто у різних країнах Європи.