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В Украине выросли цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

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26 марта, 14:24
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Правительство озвучило среднюю стоимость бензина на конец марта 2022 года
Средняя цена на бензин и дизтопливо увеличилась
Средняя цена на бензин и дизтопливо увеличилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива на конец марта, согласно которой и высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Так, средняя стоимость бензина — 28,98 грн/литр, а дизтоплива (ДП) — 32,43 грн/литр. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.

Новые правила для водителей

В период военного положения водителям в Украине, имеющим права только на управление легковыми автомобилями, разрешили управлять грузовиками.

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Решение было принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", — говорится в постановлении правительства от 22 марта.

Раньше мы рассказывали, что будет с ценами на бензин в апреле 2022 года, а также писали, сколько стоит аренда и парковка автомобиля в Польше.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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