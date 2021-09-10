Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Сюрприз с тарифами на газ и новый транш от МВФ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
10 сентября, 07:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
Украинцы на 80% готовы к отопительному сезону, а государство может получить очередной транш МВФ. Коллаж: "Сегодня"
Украинцы на 80% готовы к отопительному сезону, а государство может получить очередной транш МВФ. Коллаж: "Сегодня"

В Министерстве социальной политики разработали пять уровней поддержки пожилых людей, а Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные новости о деньгах.

Реклама

Что происходит с долларом: Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 10 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,73 грн;
  • 1 евро – 31,62 грн;
  • 1 злотый – 6,98 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

Тарифы на газ

В Украине готовность к отопительному сезону составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Кроме того, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону", – говорится в сообщении.

Украина получит транш от МВФ

Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября. Но, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год), нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся, должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет – мы с этим не соглашаемся, и это не реализовывается", – отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Реклама

Читайте также:

Уровни поддержки пенсионеров

В Министерстве социальной политики разработали пять уровней поддержки пожилых людей. Туда входят не только выплаты пенсий, но и гибкие системы обеспечения.

Там выделили такие уровни:

  • Самый нижний, обеспечиваемый государством уровень, — минимальные пенсионные гарантии (в том числе доплаты и госпомощь).
  • Страховые пенсии, которые выплачиваются из солидарной системы (трудоспособные граждане своими взносами и налогами содержат нетрудоспособных).
  • Обязательные накопительные пенсии (в том числе в профессиональной пенсионной системе).
  • Добровольные пенсионные накопления.
  • Социальные услуги, субсидии для пенсионеров и тому подобное.
Реклама

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять