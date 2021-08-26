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В 50 лет и раньше. Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно – список

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
26 августа, 06:30
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Несмотря на то, что в Украине установлен единый возраст для выхода на пенсию, в некоторых случаях украинцы имеют право выйти на пенсию до достижения этого возраста
Страховой стаж можно подтвердить без трудовой книжки, но не всем
Страховой стаж можно подтвердить без трудовой книжки, но не всем / Фото: УНИАН, Сегодня

В Украине повысили минимальный пенсионный возраст для женщин до 60 лет. Теперь мужчины и женщины могут в одном возрасте уходить на пенсию, однако у некоторых есть право и на досрочный выход на пенсию в 50 лет.

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Об этом пишет pensia.ua.

Кто может досрочно уходить на пенсию:

  • женщины, родившие пять и более детей и которые воспитали их до шестилетнего возраста;
  • матери детей с инвалидностью с рождения;
  • люди в связи с особым состоянием здоровья (больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики, инвалиды по зрению I группы – слепые и инвалиды с детства I группы);
  • люди, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или являются потерпевшими от Чернобыльской катастрофы;
  • люди, работавшие на Чернобыльской атомной электростанции в момент снятия ее из эксплуатации;
  • отдельные категории лиц из числа участников антитеррористической операции.

Требования к стажу

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу.

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Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:

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