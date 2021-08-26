В 50 лет и раньше. Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно – список

В Украине повысили минимальный пенсионный возраст для женщин до 60 лет. Теперь мужчины и женщины могут в одном возрасте уходить на пенсию, однако у некоторых есть право и на досрочный выход на пенсию в 50 лет.
Об этом пишет pensia.ua.
Кто может досрочно уходить на пенсию:
- женщины, родившие пять и более детей и которые воспитали их до шестилетнего возраста;
- матери детей с инвалидностью с рождения;
- люди в связи с особым состоянием здоровья (больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики, инвалиды по зрению I группы – слепые и инвалиды с детства I группы);
- люди, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или являются потерпевшими от Чернобыльской катастрофы;
- люди, работавшие на Чернобыльской атомной электростанции в момент снятия ее из эксплуатации;
- отдельные категории лиц из числа участников антитеррористической операции.
Требования к стажу
Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.
При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу.
Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: