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В Украине заработают криптобиржи и легальные обменники биткоина

Александр Кульбачный Александр Кульбачный Редактор раздела Деньги
9 сентября, 06:00
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Что ждет украинцев с принятием закона о легализации криптовалют
В Украине легализовали криптовалюту
В Украине легализовали криптовалюту / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту. До сегодняшнего дня у криптовалюты не было определенного правового статуса в стране. Теперь же принятый парламентом законопроект призван упорядочить рынок виртуальных активов и определить правовой статус его участников. Украина стала одной из немногих стран мира, легализовавших криптовалюту, и теперь надеется занять ведущие позиции на мировом криптовалютном рынке.

В чем важность законопроекта

В среду, 8 сентября, Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту, приняв во втором чтении профильный законопроект №3637. За документ, который уже назвали революционным, проголосовали 276 народных депутатов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сегодня заявил в Telegram, что вступление закона в силу позволит вывести из тени цифровые активы, ежедневный оборот которых, по его данным, составляет около 1 млрд грн.
Законопроект упорядочивает регуляцию рынка виртуальных активов и его участников. Он регулирует правовой статус таких активов и гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами при их использовании.
"У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина — одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире", – обратил внимание министр.
По его словам, на данном этапе общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но из-за того, что все происходит в тени, международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.
"Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение", – заявил министр.

Обменять биткоин на гривню станет просто

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Как рассказал "Сегодня" член рабочей группы по подготовке указанного законопроекта №3637 Дмитрий Николаевский, принятый сегодня законопроект открывает путь к легализации пунктов обмена криптовалюты в Украине. Оборот виртуальных активов будет осуществляться через пункты обмена, которые после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс, будут узаконены и получат государственную лицензию поставщиков соответствующих услуг.
По его словам, согласно принятому законопроекту, прямые расчеты, когда от продавца к покупателю переходят виртуальные активы, будут невозможны. Однако, это не означает, что нельзя будет осуществлять куплю-продажу товаров с помощью виртуальных активов.
"Покупатель будет рассчитываться виртуальными активами, а продавец уже будет получать национальную денежную единицу – гривню", – поясняет Николаевский.
По его словам, механизм заработает, как только будут приняты изменения в Налоговый кодекс, а лицензированные поставщики услуг создадут инфраструктуру для качественного финансового процессинга по переводу виртуальных активов в гривню на своих мощностях.
"Это сделано для того, чтобы не было никаких вопросов с налогообложением, чтобы Нацбанк не переживал по поводу количества денежной массы в обращении, и чтобы все транзакции происходили при помощи национальной валюты", – говорит Николаевский.
Он также добавил, что указанный законопроект предусматривает внедрение льготного налогообложения участников рынка виртуальных активов.
"Поскольку стоит задача сформировать отрасль и сделать ее привлекательной, то заложен принцип, что закон вступает в силу одновременно с изменениями в Налоговый кодекс, которыми предусматривается стимулирующее, более привлекательное налогообложение, чтобы мотивировать участников рынка", – сказал Николаевский.

Когда рынок виртуальных активов заработает

Отмечая позитивную сторону принятия законопроекта №3637, открывающего дополнительные возможности для компаний из сфер, связанных с цифровыми активами, эксперты напоминают, что закон вступит в силу лишь после принятия изменений в Налоговый кодекс, поэтому критически важно понять, в каком именно виде они будут приняты.
"Принятый законопроект – базовый. Сейчас работаем над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он регулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. После его принятия мы сможем запустить рынок виртуальных активов", – написал Федоров в Facebook.

Напомним, что до сегодняшнего дня у криптовалюты не было определенного правового статуса в Украине, поэтому декларировать ее было не нужно. В Государственной налоговой службе еще не объяснили, что теперь делать украинцам с декларированием цифровых активов.

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