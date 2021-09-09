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Будем внимательно следить. Шмыгаль удивил ценой на газ для населения

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
9 сентября, 06:00
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"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр
По словам Шмигаля готовность к отопительному сезону составляет более 80% / Фото: коллаж "Сегодня"
По словам Шмигаля готовность к отопительному сезону составляет более 80% / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими зимой будут тарифы на отопление для населения.

Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, сейчас готовность к отопительному сезону составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Кроме того, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону", – говорится в сообщении.

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Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.
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Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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