Украина на грани срыва отопительного сезона – будет ли у украинцев шанс на тепло

Украинские шахтеры сидят и без заказов, и без зарплат, а долг перед ними достиг более миллиарда гривен

Отопительный сезон под угрозой срыва. Коллаж "Сегодня" / Фото: AFP, Shutterstock

Украине грозит срыв отопительного сезона из-за критически малых запасов угля. Времени, чтобы это исправить, также почти не осталось, констатируют эксперты.

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Украинцам придется покупать "тепло" у России и Беларуси, а это снова отдалит Украину от объединения с энергосистемой Евросоюза. Следующая зима придет, как всегда, неожиданно, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Замкнутый круг

Украина сжигает больше топлива, чем покупает. Соответственно, накапливать в таком случае никак не получится.

Благодаря углю, на котором работают ТЭС, Украина может балансировать между пиками потребления электроэнергии. Грубо говоря, добавил в котел – быстро получил киловатты в морозную ночь. И ряд таких "котлов", точнее, энергоблоков, уже сейчас в простое – подбрасывать нечего, сетуют эксперты.

Перекупщики-спекулянты по дешевке скупили киловатты у электростанций и сейчас продали их ниже себестоимости. Поэтому производители сработали себе в минус и сейчас им не за что купить твердое топливо.

"Генерирующие компании на один произведенный ими киловатт час получили возмещение дохода на девятнадцать процентов меньше, чем в 2019 году. Скажите мне, пожалуйста, что у нас стало дешевле, чем в 19-м году? Я уже не говорю о долларовой инфляции", – говорит энергоэксперт Сергей Чех.

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Между тем, в мире уголь и газ в цене быстро прибавили.

Отечественные шахтеры сидят и без заказов, и без зарплат. Долг перед ними – более миллиарда гривен. Профсоюзы говорят о разрушительной цепной реакции.

"Так называемые энергетические спекулянты привели к тому, что был кризис и фактически средства были вымыты. И тепловые электростанции не имеют возможности рассчитываться с угольщиками. В свою очередь угольщики также имеют проблему со средствами: они не могут вовремя рассчитаться за электроэнергию, которую используют", – констатирует первый заместитель председателя независимого профсоюза горняков Украины Наталья Левицкая.

Кабмин постановил – заключить график поставки угля на складах. Экс-министр энергетики Иван Плачков уверен, нужен конкретный ответственный со специальной должностью.

"Почему первый вице-премьер? Министерству топлива и энергетики Украины подчинены только несколько государственных шахт. "Укрэнерго", "Энергоатом" – и все-все остальные подчинены Минфина, Минэкономики, Минэкологии – только не министерству энергетики. Сегодня они работают как партизанские лагеря", – говорит Плачков.

В результате, Украина будет вынуждена снова покупать электроэнергию у России и Беларуси. А это, говорят эксперты, в очередной раз помешает объединиться с энергосистемой Евросоюза.

Подробнее о том, что Украину ждет этой зимой, можно узнать в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Николая Антофийчука:

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Напомним, в следующем отопительном сезоне тарифы для украинцев будут устанавливаться по новым правилам. Теперь этот вопрос никак не регулирует центральная власть – за все отвечают только местные руководители.