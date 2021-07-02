Украина начала активно готовиться к зиме – Шмыгаль

Отопительный сезон в этом году начнется вовремя, в установленные законом сроки, уверен глава правительства

Украина ведет подготовку к зиме / Фото: AFP, Shutterstock

Правительство Украины начало подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов. При этом "Нафтогаз" уже неделю закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) – так формируются запасы топлива на случай сильных холодов. В Кабмине уверены, что отопление будущей осенью включат вовремя. По закону, это должно происходить в зависимости от среднесуточной температуры воздуха.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Подготовка к следующему отопительному сезону начата... Этот вопрос находится на моем контроле и на контроле профильных министерств – Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Также профильные министерства совместно с НАК "Нафтогаз" решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей", – сказал глава правительства.

Кстати, план подготовки к следующей зиме правительство одобрило еще 9 июня.

Напомним, к началу июня объем газа в подземных хранилищах Украины достигал 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей.

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Всего Украина при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов планирует накопить 19-20 млрд кубометров голубого топлива. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.

А прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это был максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

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