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"Нафтогаз" начал копить газ на зиму – Витренко

25 июня 2021 17:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава "Нафтагаза Украины" сообщил, что компания уже начала готовиться к следующему отопительному сезону

/ Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).

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Об этом сообщил председатель правления компании Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, уже начали импортировать, закачивать в "подземку". Наращивать", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Украина при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов планирует накопить 19-20 млрд кубометров голубого топлива. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.

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Отметим, к началу июня объем газа в подземных хранилищах Украины достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. С начала сезона закачки газа, то есть за май 2021 года, в ПХГ поступило 330 млн куб. м газа, что в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года. Одна из причин заключается в том, что прошедший зимний сезон отбора газа был самым длинным за шесть лет.

О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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