Україна на межі зриву опалювального сезону – чи матимуть українці шанс на тепло

Українські шахтарі сидять і без замовлень, і без зарплат, а борг перед ними вже перескочив позначку у мільярд гривень

Опалювальний сезон під загрозою зриву. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Shutterstock

Україні загрожує зрив опалювального сезонучерез критично малі запаси вугілля. Часу, щоб це виправити, також майже не залишилося, констатують експерти.

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Українцям доведеться купувати "тепло" у Росії і Білорусі, а це знову віддалить Україну від об'єднання з енергосистемою Євросоюзу. Наступна зима прийде, як завжди, несподівано, йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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Україна спалює більше палива, ніж купує. Відповідно, накопичувати в такому випадку ніяк не вийде.

Завдяки вугіллю, на якому працюють ТЕС, Україна може балансувати між піками споживання електроенергії. Грубо кажучи, додав у котел – швидко отримав кіловати в морозну ніч. І ряд таких "котлів", точніше, енергоблоків, вже зараз в простої – підкидати нічого, нарікають експерти.

Перекупники-спекулянти задешево скупили кіловати у електростанцій і зараз продали їх нижче собівартості. Тому виробники спрацювали собі в мінус і зараз їм нема за що купити тверде паливо.

"Генеруючі компанії на одну вироблену ними кіловат годину отримали відшкодування доходу на дев'ятнадцять відсотків менше, ніж в 2019 році. Скажіть мені, будь ласка, що у нас стало дешевше, ніж в 19-му році? Я вже не кажу про доларової інфляції", – каже енергоексперт Сергій Чех.

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Тим часом, в світі вугілля і газ в ціні швидко додали.

Вітчизняні шахтарі сидять і без замовлень, і без зарплат. Борг перед ними – понад мільярд гривень. Профспілки кажуть про руйнівну ланцюгову реакцію.

"Так звані енергетичні спекулянти привели до того, що була криза і фактично кошти були вимиті. І теплові електростанції не мають можливості розраховуватися з вугільниками. У свою чергу вугільники також мають проблему із засобами: вони не можуть вчасно розрахуватися за електроенергію, яку використовують", – констатує перший заступник голови незалежної профспілки гірників України Наталя Левицька.

Кабмін ухвалив – укласти графік поставки вугілля на складах. Екс-міністр енергетики Іван Плачков впевнений, потрібен конкретний відповідальний зі спеціальною посадою.

"Чому перший віце-прем'єр? Міністерству палива та енергетики України підпорядковані тільки кілька державних шахт. "Укренерго", "Енергоатом" – і все-все решта підпорядковані Мінфіну, Мінекономіки, Мінекології – тільки не міністерству енергетики. Сьогодні вони працюють як партизанські табори" , – говорить Плачков.

В результаті, Україна буде змушена знову купувати електроенергію у Росії та Білорусі. А це, кажуть експерти, в черговий раз завадить об'єднатися з енергосистемою Євросоюзу.

Детальніше про те, що Україна чекає цієї зими, можна дізнатися в сюжеті кореспондента новин "Сьогодні" Миколи Антофійчука:

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Нагадаємо, в наступному опалювальному сезоні тарифи для українців будуть встановлюватися за новими правилами. Тепер це питання ніяк не регулює центральна влада – за все відповідають тільки місцеві керівники.