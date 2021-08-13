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В Украине снова взлетели тарифы и цены на продукты: где больше всего

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 15:47
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На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены в Киеве – на 10,7%
В Украине снова все стремительно дорожает. Коллаж: "Сегодня"
В Украине снова все стремительно дорожает. Коллаж: "Сегодня"

В Украине более чем за пол года выросли тарифы – на 9,7%, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 8,6%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с декабрем прошлого года тарифы выросли больше всего в таких областях:

  • в Херсонской – на 24,4%.
  • в Полтавской – 21,2%;
  • в Кировоградской – 16,4%.

На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены:

  • в Киеве – 10,7%;
  • Сумской области – 10,4%;
  • Черкасской области – 9,9%.

Рост потребительской инфляции

В июле в Украине потребительская инфляция подскочила до 10,2% (с 9,5% в июне). В большей степени продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.

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Что дорожало и почему:

  • макаронные, молочные и мясные изделия (из-за роста потребительского спроса и роста производственных затрат: на сырье, энергию и оплату труда);
  • сырые продукты питания (из-за увеличения производственных затрат, плохих погодных условий);
  • административно регулируемые цены (подорожание алкогольных напитков (пива и игристых вин), повышение стоимости транспортных услуг и увеличение тарифов авиаперевозчиками).

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