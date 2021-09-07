Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Отопительный сезон близко: какие тарифы на горячую воду и тепло ждут украинцев

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
7 сентября, 09:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Готовность регионов Украины к старту отопительного сезона составляет уже почти 80%, рассказали в Минрегионе
В Украине обещают не повышать тарифы на тепло. Коллаж: "Сегодня"
В Украине обещают не повышать тарифы на тепло. Коллаж: "Сегодня"

Накануне отопительного сезона в Украине готовят к зиме здания и водопроводные системы с канализациями. Города готовы к началу нового отопительного сезона на 80%.

Реклама

Как заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, для украинцев тарифы на горячую воду и отопление не должны расти в цене.

"Хочу подчеркнуть принципиальную задачу для нас всех– тарифы для населения повышаться не должны.Со своей стороны государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ", – отметил Чернышов.

По его словам, сейчас продолжается работа над законом 1639 насчет компенсации разницы в тарифах. Согласно этому закону долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за газ "обнуляются". А вот какие тарифы на тепло будут в новом отопительном сезоне – решат органы местного самоуправления.

Когда в Украине начнут включать отопление

В регионах начнется отопительный сезон сразу же, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не будет превышать +8 градусов. А вот весной отключают отопление в том случае, если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Реклама

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять