Будемо уважно стежити. Шмигаль здивував ціною на газ для населення

"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр

За словами Шмигаля готовність до опалювального сезону становить понад 80% / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими взимку будуть тарифи на опалення для населення.

Про це він написав у Telegram.

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За його словами, наразі готовність до опалювального сезону становить понад 80%. Усе йде відповідно до графіків. Крім того, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити щодо кожного міста і регіону", – йдеться у повідомленні.

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

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Є й такі компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.