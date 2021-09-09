Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Будемо уважно стежити. Шмигаль здивував ціною на газ для населення

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
9 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр
За словами Шмигаля готовність до опалювального сезону становить понад 80% / Фото: колаж "Сьогодні"
За словами Шмигаля готовність до опалювального сезону становить понад 80% / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими взимку будуть тарифи на опалення для населення.

Про це він написав у Telegram.

Реклама

За його словами, наразі готовність до опалювального сезону становить понад 80%. Усе йде відповідно до графіків. Крім того, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити щодо кожного міста і регіону", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.
Реклама

Є й такі компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти