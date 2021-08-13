В Україні знову злетіли тарифи і ціни на продукти: де найбільше

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
У порівнянні з груднем минулого року тарифи зросли найбільше в таких областях:
- в Херсонській – на 24,4%.
- в Полтавській – 21,2%;
- в Кіровоградській – 16,4%.
На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:
- в Києві – 10,7%;
- Сумській області – 10,4%;
- Черкаській області – 9,9%.
Зростання споживчої інфляції
У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Більшою мірою продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.
Що дорожчало і чому:
- макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці);
- сирі продукти харчування (через збільшення виробничих витрат, погані погодні умови);
- адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв (пива та ігристих вин), підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).
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