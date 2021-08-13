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В Україні знову злетіли тарифи і ціни на продукти: де найбільше

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 серпня, 15:47
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На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни в Києві – на 10,7%
В Україні знову все стрімко дорожчає. Колаж: "Сьогодні"
В Україні знову все стрімко дорожчає. Колаж: "Сьогодні"

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У порівнянні з груднем минулого року тарифи зросли найбільше в таких областях:

  • в Херсонській – на 24,4%.
  • в Полтавській – 21,2%;
  • в Кіровоградській – 16,4%.

На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

  • в Києві – 10,7%;
  • Сумській області – 10,4%;
  • Черкаській області – 9,9%.

Зростання споживчої інфляції

У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Більшою мірою продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.

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Що дорожчало і чому:

  • макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці);
  • сирі продукти харчування (через збільшення виробничих витрат, погані погодні умови);
  • адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв (пива та ігристих вин), підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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