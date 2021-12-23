"Списал всю пенсию": "Ощадбанк" обвинили в краже денег — реакция учреждения

О списании средств банк не проинформировал

Банк забрал с карты всю пенсию украинки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У клиента "Ощадбанка" списали средства с личного счета, на котором была пенсия. О транзакции банк не сообщил.

Об этом клиент написал на сайте Минфина.

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"Без ведома клиента банк списал со счета его личные средства (пенсию). Проинформировать клиента о проведенной транзакции банк "забыл", — написал клиент.

Он утверждает, что в службе поддержки ответили, что это погашение кредита. Однако никто кредитов не имел, а счет пенсионный.

"На вопрос куда и на каком основании были "угнаны" средства, по "гарячей линии" ответили мол погашение кредита после чего сняли еще оплату за то, что посмотрели остаток на счету, хотя об этом никто не просил. Счет в банке — пенсионный, кредитов никаких не бралось. На судебные заседания представители банка не являются. Все…", — сообщил клиент "Ощадбанка".

Что ответили в "Ощадбанке"?

В банке ответили, что погасить несуществующий кредит невозможно.

"Невозможно погасить кредит, которого не существует. Напишите, пожалуйста, в частные сообщения ваше ФИО, номер телефона и сумму списания. Ситуацию проверим и предоставим обратную связь", — написал "Ощадбанк".

Украинцы массово набирают кредиты

С января 2019 по сентябрь 2021 года спрос на кредиты в Интернете вырос на 24%. Самыми популярными сервисами являются микрокредитные организации.

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В среднем за месяц украинцы пишут такие запросы в поисках Google 6,9 млн. раз (94% всего спроса на все денежные сервисы в вебе). Значительно меньше украинцы ищут информацию о рассрочку (3,2%), депозиты (0,9%) и другие услуги.

Кредит деньгами – это самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредита в интернете (6,2 млн. раз в месяц). Вторая по популярности категория. кредит на авто. Такой кредит украинцы ищут всего 100 тыс. раз в месяц.

Раньше мы тоже писали, почему карточки с кредитным лимитом являются "удавкой" для украинцев.

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А также рассказывали, как "разводят" украинцев и дают кредиты под якобы 0%.