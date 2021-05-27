Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

SkyUp порадовал новым маршрутом в Грецию, а МАУ – скидками ко Дню Киева

27 мая, 18:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Уже через три недели из Одессы можно будет попасть в Ираклион на Крите

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который отказался от 33 маршрутов, начал продажу билетов на новое направление в Грецию. Уже с 19 июня авиакомпания планирует летать из Одессы в Ираклион на острове Крит.

Реклама

Об этом сообщает издание Lowcost.ua.

Стоимость билетов – от 41 евро (1337 гривен) в одну сторону и от 84 евро (2745 гривен) за перелет туда-обратно. Рейсы будут выполнять каждую субботу с вылетом из Одессы в 15:05 и прилетом в Грецию в 17:20 по местному времени. Вылет из Ираклиона запланирован на 18:10, а прилет в Одессу – на 20:25.

Сейчас в системе бронирования SkyUp доступны билеты на 10 направлений из городов Украины в Греции:

  • Одесса – Ираклион – Одесса
  • Киев – Ираклион – Киев
  • Киев – Родос – Киев
  • Киев – Корфу – Киев
  • Киев – Закинтос – Киев
  • Львов – Родос – Львов
  • Львов – Ираклион – Львов
  • Харьков – Родос – Харьков
  • Харьков – Ираклион – Харьков
  • Запорожье – Ираклион – Запорожье

Читайте также: SkyUp отказалась летать через Беларусь: рейсы заробитчан в Финляндию станут дольше

Реклама

Крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины – объявил о 20% скидки на билеты ко Дню Киева.

Забронировать акционные билеты можно на сайте компании с сегодняшнего дня и до 5 июня. При этом вылет должен быть осуществлен до 20 июня, а возвращение – до 30 июня. Минимальная стоимость билета – 631 грн.

В тренде
Украинцев старше 40 не хотят брать на работу: почему отказывают

Кроме того, МАУ представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам по следующему расписанию: рейс PS7707 Киев (KBP) – Тирана (TIA): вылет 13:10 – прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) – Киев (KBP): вылет 15:25 – прилет 18:45.

Реклама

Еще один украинский лоукостер – Bees Airline – разыгрывает два билета в Грузию. Выбрать можно перелет в Тбилиси или Батуми и обратно.

Как объясняется на странице перевозчика в Facebook, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

Результаты розыгрыша будут известны 7 июня.

Напомним, в мае и июне SkyUp выполнит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуютЭкономика
Украинцев заставят самим себе копить на пенсию
Украинцев заставят самим себе копить на пенсиюЭкономика
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращение
ПриватБанк и Ощадбанк массово закрывают отделения: чем вызвано сокращениеФинансы
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думали
Сезон клубники в самом разгаре – урожай оказался лучше, чем думалиЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять