SkyUp отказалась летать через Беларусь: рейсы заробитчан в Финляндию станут дольше

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая имеет спецрейсы по доставке заробитчан в Финляндию (Хельсинки и Турку), выполнявшиеся через Беларусь, теперь будет осуществлять полеты через воздушное пространство стран ЕС (Польша).

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Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Авиаперевозчик уверяет, что длительность перелета увеличится незначительно, ориентировочно – на 30 минут.

"Мы и в дальнейшем будем считать нашим ключевым приоритетом безопасность перелетов на всем маршруте движения и прокладывать его в соответствии с национальными и международными рекомендациями компетентных организаций. Авиакомпания возобновит полеты над Беларусью, когда украинские государственные регуляторы снова признают это допустимым", – отметили в SkyUp.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

В ответ Минск направил Киеву ноту протеста из-за решения Украины закрыть авиасообщение.

Сайт "Сегодня" сообщал, что главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания оппозиционера Романа Протасевича, который находился на борту.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске