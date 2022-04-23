Ryanair будет снова летать из Украины: куда и на когда можно забронировать билеты

Рассказываем, на какие месяцы есть доступные билеты и в какие города

Ryanair будет летать из аєропорта Борисполь осенью / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Ryanair плаанирует возобновить полеты в небе над Украиной осенью этого года.

Об сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В какие города Европы, возможно, украинцы смогут летать на самолетах авиакомпании с 30-31 октября 2022 года:

в Вену – за 41 евро (1305 грн);

в Милан – 34 евро (1082 грн);

в Рим — 34-35 евро (1082-1114 грн);

в Барселону — 69-78 евро (2196-2482 грн).

Ожидается, что полеты будут ежедневными, рейсы расапланированы до конца этого года. Самолеты будут вылетать из киевского аэропорта "Борисполь".

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Кроме того, есть возможность забронировать путешествие на январь, февраль и март 2023 года.

До войны Ryanair также осуществляла полеты из украинских городов Львов и Одесса, но пока компания не планирует восстанавливать работу этих рейсов.

Кто еще, кроме Ryanair?

На днях также стало известно, что работу в нашей стране планирует возобновить венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air. Ожидается, что авиарейсы заработают с июля, самолеты будут летать из аэропортов Киева и Львова. Бронь билетов уже доступна на сайте компании.

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Ранее мы рассказывали, что Укрпочта запускает в обращение новую почтовую марку, и писали, какая есть работа для украинцев, которые сбежали от войны в Польшу.