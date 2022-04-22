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WizzAir снова в Украине: куда и на когда можно забронировать билеты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 14:18
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Венгерская бюджетная авиакомпания собирается возобновить работу в Украине
WizzAir снова в Украине: ближайшая дата вылета – 4 июля. Фото: pixabay
WizzAir снова в Украине: ближайшая дата вылета – 4 июля. Фото: pixabay / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновила продажу билетов на авиарейсы из Украины уже этим етом.

Забронировать билеты уже можно на сайте компании.

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Самолеты будут курсировать из аэропорта Киева и Львова уже с июля.

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Отметим, что еще 18 февраля Wizz Airотложила возобновления шестнадцати рейсов из Киева, Львова, Одессы и Харькова в города Европы.

Бесплатные билеты украинцам

Весь мир помогает Украине в борьбе с российской агрессией, не стала иссключением и венгерская авиакомпания, которая с первых дней войны поддержала украинских беженцев. Для наших соотечественников было выделено 100 тысяч бесплатных мест на короткомагистральных рейсах.

Украинцы могли вылетать на самолетах компании из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Билеты можно было забронировать на официальном сайте Wizz Air.

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Ранее мы рассказывали, что венгерская авиакомпания после вторжения РФ в Украину вынуждена была полностью остановить работу в нашей стране. Также компания отказалась от полетов в России.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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