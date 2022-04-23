Ryanair знову літатиме з України: куди і на коли можна забронювати квитки

Розповідаємо, на які місяці є доступні квитки та в які міста

Ryanair літатиме з аеропорту Бориспіль восени / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Ryanair планує відновити польоти в небі над Україною цього року.

Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

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В які міста Європи, можливо, українці зможуть літати на літаках авіакомпанії з 30-31 жовтня 2022 року:

до Відня – за 41 євро (1305 грн);

у Мілан – 34 євро (1082 грн.);

у Рим — 34-35 євро (1082-1114 грн.);

в Барселону — 69-78 євро (2196-2482 грн.).

Очікується, що польоти будуть щоденними, рейси розплановані до кінця цього року. Літаки вилітатимуть із київського аеропорту "Бориспіль".

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Крім того, є можливість забронювати подорож на січень, лютий та березень 2023 року.

До війни Ryanair також здійснювала польоти з українських міст Львів та Одеса, але поки що компанія не планує відновлювати роботу цих рейсів.

Хто ще крім Ryanair?

Днями також стало відомо, що роботу у нашій країні планує відновити угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air . Очікується, що авіарейси запрацюють з липня, літаки літатимуть з аеропортів Києва та Львова. Бронь квитків вже доступна на сайті компанії.

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