Ryanair знову літатиме з України: куди і на коли можна забронювати квитки

Авіакомпанія Ryanair планує відновити польоти в небі над Україною цього року.
Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.
В які міста Європи, можливо, українці зможуть літати на літаках авіакомпанії з 30-31 жовтня 2022 року:
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- до Відня – за 41 євро (1305 грн);
- у Мілан – 34 євро (1082 грн.);
- у Рим — 34-35 євро (1082-1114 грн.);
- в Барселону — 69-78 євро (2196-2482 грн.).
Очікується, що польоти будуть щоденними, рейси розплановані до кінця цього року. Літаки вилітатимуть із київського аеропорту "Бориспіль".
Крім того, є можливість забронювати подорож на січень, лютий та березень 2023 року.
До війни Ryanair також здійснювала польоти з українських міст Львів та Одеса, але поки що компанія не планує відновлювати роботу цих рейсів.
Хто ще крім Ryanair?
Днями також стало відомо, що роботу у нашій країні планує відновити угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air . Очікується, що авіарейси запрацюють з липня, літаки літатимуть з аеропортів Києва та Львова. Бронь квитків вже доступна на сайті компанії.
Раніше ми розповідали, що Укрпошта запускає в обіг нову поштову марку, і писали, яка є робота для українців , які втекли від війни до Польщі.